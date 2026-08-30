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FiNE NEWS

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Президент Польши Кароль Навроцкий прервал выступление из-за обморока участницы мероприятия

Инцидент во время пресс-конференции Президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать свое выступление во время пресс-конференции в поселке Юрата из-за обморока одной из участниц мероприятия.

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