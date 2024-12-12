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Нелегал из Узбекистана пытался дать взятку в 150 000 рублей, прямо во время рейда чтобы остаться в России. Скрутили мгновенно

Нелегал из Узбекистана пытался дать взятку в 150 000 рублей, прямо во время рейда чтобы остаться в России. Скрутили мгновенно

Avia.pro - СМИ Инцидент в Луганске с нелегальным мигрантом из Узбекистана вызвал бурю обсуждений в сети.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Цитата: &quot;“Пока будут нанимать таких работников за копейки, таких историй будет только больше”. Все понимают, что нет резона давать взятку в размере получаемой выгоды. 10- 15 процентов от того что хотят получить. Писать, что мигранты работают за копейки, не соответствует действительности.
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8 час.
Алекс Сэм
Пока всех среднеазиатов гастеров из страны не вышлем с последующим запретом на въезд ни хрена у нас не изменится. И при том беззубость наших властей при борзоте руководителей этих аульных стран несколько удивляет ( мягко говоря)
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8 час.
Михаил Елфимов
Тема супер.Доказывает что  в любых ситуациях-Россиянам и мигрантам взятка  меньше миллиона равна подачке нищему.Видно во всем.Дал что в тарифе-свободен и владеешь всем,не дал-даже не виновен будешь виноват.
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1 час.

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