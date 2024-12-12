Нелегал из Узбекистана пытался дать взятку в 150 000 рублей, прямо во время рейда чтобы остаться в России. Скрутили мгновенно

Георгий Корнев Цитата: "“Пока будут нанимать таких работников за копейки, таких историй будет только больше”. Все понимают, что нет резона давать взятку в размере получаемой выгоды. 10- 15 процентов от того что хотят получить. Писать, что мигранты работают за копейки, не соответствует действительности.

Алекс Сэм Пока всех среднеазиатов гастеров из страны не вышлем с последующим запретом на въезд ни хрена у нас не изменится. И при том беззубость наших властей при борзоте руководителей этих аульных стран несколько удивляет ( мягко говоря)