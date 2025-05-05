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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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📊 Отдых продлевает жизнь: научные факты

📊 Отдых продлевает жизнь: научные факты Ученые доказали: ежегодный отпуск снижает риск смерти на 20%! 🔍 Вот что показал масштабный девятилетний анализ: • Те, кто регулярно берет отпуск, снижают общий риск смерти на 20% • Риск смерти от сердечных заболеваний падает на 30% • Каждый дополнительный отпуск снижает риск метаболического синдрома на 25% 💡 Даже короткий перерыв полезен для здоровья! Исследование менеджеров показало, что четырехдневный отдых вдали от города эффективнее снижает стресс и улучшает самочувствие, чем отдых дома.

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