В казанской поликлинике №20 и стационаре горбольницы №16 по нацпроекту обновили медоборудование

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в поликлинике № 20 Казани появилось новое медицинское оборудование, включая рентгеновский стационарный аппарат и современный аппарат для ультразвукового исследования.
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