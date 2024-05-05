«Зенит» и арабский «Аль-Васл» подписали соглашение о сотрудничестве

Клубы будут взаимодействовать в области спорта, науки и образования Сегодня, 5 мая, председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.