Кэндис Оуэнс в соцсетях обвинила Владимира Зеленского в попытке развязывания Третьей Мировой войны. Она отметила, что украинский президент намерено вводил в заблуждение мировую общественность обвиняя Россию в инциденте в польском городе Пшеводув.