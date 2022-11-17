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В США оскорбили Зеленского и обвинили в провокации Третьей Мировой войны

В США оскорбили Зеленского и обвинили в провокации Третьей Мировой войны

Кэндис Оуэнс в соцсетях обвинила Владимира Зеленского в попытке развязывания Третьей Мировой войны. Она отметила, что украинский президент намерено вводил в заблуждение мировую общественность обвиняя Россию в инциденте в польском городе Пшеводув.

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