Южноуральцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Суббота после Дня Победы ожидается хмурая и дождливая.Челябинская область в выходные дни, по данным синоптиков, будет под влиянием обширной области низкого давления с несколькими центрами и связанными с ними атмосферными разделами.
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