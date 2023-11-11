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Спички - не игрушка

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Киев требует всё вернуть. Я-таки ЗА. Но…

Киев требует всё вернуть. Я-таки ЗА. Но…

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Как всё опять изменилось. Если раньше из Киева доносились подобострастные просьбы, потом более смелые требования, то последнее время Зеленский в каждом своём выступлении выдвигает ультиматумы! И кому? Да-да, всё тем же своим хозяевам, прямо как в песне В.

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Комментарии
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tsan tsan
А оно нам надо - брать Киев?  Ведь с таким же напором, как сейчас Зеленский требует у хозяев денег и оружия, все хохлы хором начнут требовать у России кормёжки в три горла, раз оккупировали.
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21 час.
Михаил Гринжук
да на хер он нужен полная блокада и пускай подыхает. ни одна ссука из киева выйти не должна
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13 час.

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