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Татар-информ

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Минпромторг РФ: Цель лицензирования розничной продажи табака – обелить рынок

Минпромторг РФ: Цель лицензирования розничной продажи табака – обелить рынок

Регионы начали подготовку к введению процедуры лицензирования розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, которая стартует чуть более чем через месяц.

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