В Иркутске полиция задержала подозреваемую в продаже БАДов для похудения

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали 31-летнюю местную жительницу по подозрению в распространении БАДов для похудения, содержащих в своём составе сильнодействующее вещество – сибутрамин.
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