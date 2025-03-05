Женщины составили до трети соискателей на руководящие должности в промышленности

От четверти до трети соискателей на руководящие должности в промышленности — женщины. Это показало совместное исследование сервиса SuperJob и столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.
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