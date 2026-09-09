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Газета.ру

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Для работы новых станций Рублево-Архангельской ветки протянули 71 километр труб

Для работы новых станций Рублево-Архангельской ветки протянули 71 километр труб

Около 45 тыс. единиц инженерного оборудования, в том числе системы водоснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности, было подключено строителями во время создания станций «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро Москвы.

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