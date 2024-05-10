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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников набрал 1+1 в матче с «Рейнджерс», став 3-й звездой. У него 8 очков в 8 играх плей-офф

Свечников набрал 1+1 в матче с «Рейнджерс», став 3-й звездой. У него 8 очков в 8 играх плей-офф

Форвард «Каролины» признан третьей звездой игры 2-го раунда Кубка Стэнли. На 59-й минуте россиянин сравнял счет (2:2), переведя матч в овертайм.

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