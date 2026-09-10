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У ресивера «Нью-Ингленда» Эй Джея Брауна подозревают серьезное растяжение связок голеностопа

Ресивер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Эй Джей Браун, предположительно, получил серьезное растяжение связок голеностопа в матче 1-го тура против «Сиэтл Сихокс» (10:13).

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