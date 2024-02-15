В Смоленске у пассажироперевозчика выявили множество нарушений

На несоответствие требованиям федерального законодательства указали возмущенные жители смоленского райцентра Региональное управление Роспотребнадзора, отреагировав на серию обращений по компании-перевозчику пассажиров «Макс тур», выявило ряд нарушений на пригородных маршрутах этого ООО в Починковском районе Смоленской области.
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