В Смоленске у пассажироперевозчика выявили множество нарушений

На несоответствие требованиям федерального законодательства указали возмущенные жители смоленского райцентра Региональное управление Роспотребнадзора, отреагировав на серию обращений по компании-перевозчику пассажиров «Макс тур», выявило ряд нарушений на пригородных маршрутах этого ООО в Починковском районе Смоленской области.