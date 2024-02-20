Нарышкин: лётчик Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал преступление

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что лётчик-предатель Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, стал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии