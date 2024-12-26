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Китай

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МИД КНР: Китай приглашает иностранных друзей посетить Харбин по случаю проведения зимних Азиатских игр 2025 года

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Китай приглашает иностранных друзей посетить "столицу льда" Китая - Харбин, стать свидетелями выступлений спортсменов на зимних Азиатских играх 2025 года, получить удовольствие от зимних видов спорта и ощутить богатство Китая через очарование льда и снега, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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