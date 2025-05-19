Китайским чиновникам запретили деликатесы и алкоголь на работе

Государственным и партийным служащим Китая запретили деликатесы и алкоголь на работе. Об этом сказано в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством.
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