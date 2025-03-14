В Кремле назвали главные задачи нового посла России в США

Отстаивание интересов нашей страны и развитие отношений с Соединенными Штатами являются главными задачами, которые российский лидер Владимир Путин поставил перед новым послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым.
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