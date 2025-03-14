Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Цуркан Арк
    Это уже врожденное. У нас своих аульных хватает - перебор. А  еще этих подленьких  перевертышей - пусть европопы их п...Русофобия получил...
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В Кремле назвали главные задачи нового посла России в США

В Кремле назвали главные задачи нового посла России в США

Отстаивание интересов нашей страны и развитие отношений с Соединенными Штатами являются главными задачами, которые российский лидер Владимир Путин поставил перед новым послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым.

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