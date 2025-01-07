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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» отыгрался с 0:2 в финале Суперкубка Италии против «Интера». В лайве на камбэк давали коэффициент 41.00

«Милан» обыграл «Интер» (3:2) в финале Суперкубка Италии. В прематче «Интер» котировался фаворитом за 1.

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