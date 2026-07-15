ВТБ: заёмщики стали чаще покупать в ипотеку готовые загородные дома

Спрос на ипотеку в сегменте загородной недвижимости уверенно рос всё первое полугодие 2026 года. Пик продаж пришёлся на март, когда была перезапущена рыночная ипотека в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.
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