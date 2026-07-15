Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

131 подписчик

ВТБ: заёмщики стали чаще покупать в ипотеку готовые загородные дома

ВТБ: заёмщики стали чаще покупать в ипотеку готовые загородные дома

Спрос на ипотеку в сегменте загородной недвижимости уверенно рос всё первое полугодие 2026 года. Пик продаж пришёлся на март, когда была перезапущена рыночная ипотека в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии