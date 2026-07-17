Четверых россиян задержали в Таиланде, их обвиняют в махинациях с элитным жильем

Под следствие попали 33 компании, продававшие дома в «русской деревне» на 154 миллиона долларовЧетверо граждан России задержаны в Таиланде в рамках масштабного расследования сделок с элитной недвижимостью в провинции Чонбури.
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