Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

689 подписчиков

Четверых россиян задержали в Таиланде, их обвиняют в махинациях с элитным жильем

Четверых россиян задержали в Таиланде, их обвиняют в махинациях с элитным жильем

Под следствие попали 33 компании, продававшие дома в «русской деревне» на 154 миллиона долларовЧетверо граждан России задержаны в Таиланде в рамках масштабного расследования сделок с элитной недвижимостью в провинции Чонбури.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии