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"Свадьба будет летом". Шаман рассказал о начале отношений с Екатериной Мизулиной и планах жениться на ней

"Свадьба будет летом". Шаман рассказал о начале отношений с Екатериной Мизулиной и планах жениться на ней

33-летний Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в эфире программы “Центральное телевидение” на телеканале НТВ рассказал о том, почему публично объявил о романе с 40-летней Екатериной Мизулиной в начале марта этого года.

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