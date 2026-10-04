Почему современные двигатели не живут так долго, как моторы прошлого века

Когда я смотрю на характеристики двигателей разных эпох, меня не покидает ощущение, что мы стали свидетелями грандиозного технического парадокса.
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