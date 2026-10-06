Каждый четвертый россиянин мечтает жить в обществе без денег, показал опрос

Опрос, организованный Всероссийским центром изучения общественного мнения провел опрос, по итогам которого выяснилось, что четверть жителей России предпочли бы жить в обществе, в котором отсутствуют деньги как институт .
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