Криминалисты объяснили заказное убийство английского священника 700-летней давности

Исследователи из США и Швейцарии во главе с Мануэлем Эйснером, возглавляющим Криминологический институт в Кембридже (Великобритания) решили углубиться в самые древние криминальные записи, оставленные средневековыми коронерами.
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