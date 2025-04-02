Начальника колонии в Забайкалье задержали за вымогательство

Начальник исправительной колонии регионального УФСИН вымогал деньги у заключенных за смягчение режима — по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело за превышение полномочий, сообщает пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.
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