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SPLETNIK

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"Наш маяк и опора!". Елизавета Боярская показала архивные фото с Максимом Матвеевым в честь его 44-летия

"Наш маяк и опора!". Елизавета Боярская показала архивные фото с Максимом Матвеевым в честь его 44-летия

Сегодня актёру Максиму Матвееву исполнилось 44 года. В честь праздника его супруга Елизавета Боярская опубликовала в соцсетях архивные совместные фото.

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