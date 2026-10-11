В Рубцовском районе спасли охотника, лодку которого унесло ветром

Мужчина отдыхал на водоеме на лодке, когда погода резко ухудшилась В Рубцовском районе Алтайского края спасатели пришли на помощь охотнику, которого на лодке сильным ветром унесло далеко от берега.
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