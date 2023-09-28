В Австралии обществу предложили оценить перспективу производства ГМ-бананов

Высказать свои замечания для оценки заявки Технологического университета Квинсленда (QUT) на коммерческое выращивание генетически модифицированных (ГМ) банановых растений приглашает общественность Австралийское управление по регулированию генных технологий (OGTR), 28 сентября сообщается на онлайн-платформе AgroPages.
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