В Астрахани помыли променад и лестницы на набережной Волги

Причем это сделали совместными усилиями коммунальные службы города и предприниматели. В областном центре на набережной Волги прошел День чистоты, который организовали городские власти совместно с предпринимателями.
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