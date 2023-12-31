"Ехал праздновать Новый год": В ДТП насмерть разбился многодетный Герой России Бушмелев

Евгению Бушмелеву было всего 44 года. Без любимого отца остались пять дочерей.В результате аварии, произошедшей 30 декабря на 174-м километре трассы Екатеринбург – Серов Свердловской области, два человека погибли, включая 44-летнего Героя России Евгения Бушмелева.