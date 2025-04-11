Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников и Игорь Руденя посетили Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат

В Торжке 11 апреля заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили производственные мощности АО «Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат».
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