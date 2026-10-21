Оплеванная Зеленским Южная Корея надеется найти утешение на авторынке России Киев напрочь испортил отношения не только с Вашингтоном и Варшавой, но и с Сеулом Константин Ольшанский На фото: глава МИД Южной Кореи Чо Хён (Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС) Владимир Зеленский продолжает портить отношения с бывшими союзниками.