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Биатлонистка Резцова выиграла Югорский лыжный марафон

Биатлонистка Резцова выиграла Югорский лыжный марафон

В Ханты-Мансийске прошла ежегодная гонка на 50 километров свободным стилем. Победителем Югорского марафона-2024 стал Андрей Алипкин, на последних метрах дистанции опередивший Рифата Сафиуллина и Дмитрия Баграшова.

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