В посольстве РФ назвали высылку пенсионера Каткова из Латвии политической

Посольство РФ в Латвии выразило свое возмущение «антигуманной» высылкой из балтийской страны 82-летнего Бориса Каткова без обоснования решения, и не предоставив ему возможности обжаловать решение латвийских властей.
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