Самый большой конь в мире в деле: на видео тянет огромные деревья с силой тягача

А Кудасов

Купить такого дорого, а содержать ещё дороже. Потому их совсем осталось мало. В 79-м пр ст. оказался в восточной Монголии р-н Багануур. Степь вокруг и река Керулен с кустарником по берегам. Не весело. Друг, тоже командир части позвал прокатиться в лес к знакомым. В Монголии и лес? Смотрю карту и правда в 80 км на север зелёнка. На двух УАЗиках махнули. Его знакомые - монголы руководившие их колонией расположенной в том лесу. А точнее тайге самой настоящей тогда утопающей в снегу. Там были большие бараки: из тонких длинных брёвен стены и крыши. Зэки в одежде слева половина серого, справа - коричневого цвета или наоборот. Охрана в полушубках. Но самое, что поразило появление огромного чёрного с сединой яка с кольцом в носу тащившего огромное бревно по сугробам. У них их вместо трактора трелёвочного. Жаль не снял, телефонов не было. Видел яков в поездках там. Стада небольшие и они не больше местных лошадок. Но тот был намного крупнее и выше чем они. Точно не не меньше и менее могучий, чем здесь показанный конь.