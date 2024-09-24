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Петербуржцам стало проще получить парковочное разрешение жителя: что нужно сделать

Петербуржцам стало проще получить парковочное разрешение жителя: что нужно сделать

Петербургские власти упростили процедуру оформления парковочных разрешений жителя. В телеграм-канале городского комитета по транспорту уточнили, что собственники жилых помещений, которые находятся в зоне платной парковки, при оформлении парковочного разрешения жителя на одного из владельцев квартиры или комнаты могут подтвердить свое согласие на получение такого разрешения не только лично.

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