В России просят ограничить скидки маркетплейсов до 10%

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с просьбой ввести ограничения на практику маркетплейсов, позволяющую устанавливать скидки на товары в 30-50% за счет собственных средств, пишут «Известия».
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