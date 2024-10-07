Театр абсурда
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Театр абсурда

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Они хотят истребить нас

Они хотят истребить нас

Что мы с вами увидим, если начнем читать любое интервью украинских пленных? Практически всегда одно и то же: был мобилизован, воевать не хотел, на обучении дали пару раз стрельнуть, и то сигареты, командир хотел выслужиться и направил в самое пекло.

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