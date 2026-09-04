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Воронежские новости

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Объём рыночной ипотеки в России в 2026 году превысит 2,4 трлн рублей

Объём рыночной ипотеки в России в 2026 году превысит 2,4 трлн рублей

Объём рыночной ипотеки в России в 2026 году может достичь 2,4 трлн рублей, что на 17% выше объёмов госпрограмм.

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