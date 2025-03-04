Суд арестовал активы крупнейших владельцев железнодорожных вагонов-цистерн

Активы операторов парка железнодорожных вагонов «Вектор Рейл» и «СГ-транс» арестованы Октябрьским районным судом Екатеринбурга в рамках рассмотрения иска против бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева и бизнесмена Алексея Тайчера, 4 марта сообщает РБК.
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