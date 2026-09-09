Удар БПЛА по Новороссийску 9 сентября: число погибших и пострадавших

Минувшей ночью средства ПВО отражали массированную атаку вражеских дронов на Краснодарский край. Основной удар пришёлся на Новороссийск – здесь погибли четыре человека, в том числе один ребенок, и ещё 29 пострадали.
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