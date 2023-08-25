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Лыжница Жолудева: «Пока все меньше и меньше хочется вернуться в биатлон. Но могла бы поучаствовать в соревнованиях ради удовольствия»

Спортсменка с 2019 года выступает в лыжных гонках, где стала серебряным призером юниорского чемпионата мира-2021 в эстафете.

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