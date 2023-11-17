Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Андрей
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Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

Интересная жизнь с Vera Star В Пентагоне царит недоумение - почему Россия прекратила применять свои стратегические бомбардировщики, наводящие ужас на противника? Ведь эта техника очень удачно справлялась с выполнением задач направленных на уничтожение интересующей РФ инфраструктуры.

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