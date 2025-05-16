«Галицкий кричал: «Болван, ты что делаешь?!» Почему экс-футболист сборной уехал из России: интервью Сорокина

От Лиги чемпионов с «Краснодаром» до чемпионата Казахстана.Осенью 2018-го Егор Сорокин дебютировал за сборную России: белобрысый защитник прогрессировал бок о бок с Сесаром Навасом в позднем «Рубине» Курбана Бердыева и заслужил внимание Станислава Черчесова — и это точно казалось более оправданно, чем в случае, скажем, с Романом Нойштедтером.