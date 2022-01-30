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Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин на Олимпийские игры-2022

Российские лыжники прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 9:26 по местному времени (4:26 по московскому).

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