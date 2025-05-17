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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

Момент наезда на двух девочек на пешеходном переходе в Иванове попал на видео

Момент наезда на двух девочек на пешеходном переходе в Иванове попал на видео

Напомним, инцидент произошел накануне вечером возле дома № 11 по улице Большая Воробьевская. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Шевроле Лачетти, поворачивая налево, сбил двух девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу (справа налево).

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