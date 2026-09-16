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Орловские новости

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Андрей Фролов снова выдвигается в депутаты Орловского облсовета

Андрей Фролов снова выдвигается в депутаты Орловского облсовета

Друзья! Приближается важный день для нашей области. 18-19-20 сентября мы выбираем депутатов Орловского областного Совета.

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