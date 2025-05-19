Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО

Игорь Кузнецов

Совершенно верно, можно понять тех, кто призывает "быстро и окончательно" решить проблему с укробандеровцами на Украине, только не понимают одного - а кому нужна будет такая Победа, если победители израсходуют свои ресурсы и останутся "у разбитого корыта" - приходите НАТО, забирайте всё что осталось. Или тогда просто "жахнуть", но это всегда можно успеть сделать - чтобы никому ничего не досталось. Просто нужно сравнить сколько сейчас (в процентах от ВВП) тратит Россия и страны НАТО на это вооружённое противостояние на Украине.