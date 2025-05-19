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Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО

Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО

15:33 17.05.2025  Александр Чаленко ,автор издания Украина.ру Наступление продолжается и не на один день не останавливается.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Совершенно верно, можно понять тех, кто призывает &quot;быстро и окончательно&quot; решить проблему с укробандеровцами на Украине, только не понимают одного - а кому нужна будет такая Победа, если победители израсходуют свои ресурсы и останутся &quot;у разбитого корыта&quot; - приходите НАТО, забирайте всё что осталось. Или тогда просто &quot;жахнуть&quot;, но это всегда можно успеть сделать - чтобы никому ничего не досталось. Просто нужно сравнить сколько сейчас (в процентах от ВВП) тратит Россия и страны НАТО на это вооружённое противостояние на Украине.
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5 час.
Ингерман Ланская
видать, потому что в &quot;ГКО&quot; России нет мясников ,вроде хенералисмуса ёзифа кровавого
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1 час.
Ингерман Ланская
так иди, покажи, сортирный вояка, как надо воевать..
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1 час.
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